Asfaltata l’antica viuzza a Ravello: le polemiche. Secondo Amalfitano: “Basta il buon senso”

Con l’asfalto, però. A differenza di quel che è accaduto nel resto del centro storico della Città della Musica, infatti, con gli interventi che furono effettuati nel 2000 attraverso l’apposizione della pavimentazione in pietra locale, per via dell’Annunziata è stato scelto il bitume. Una decisione che ha lasciato perplessi i cittadini di Ravello in quanto questa soluzione appare abbastanza anacronistica e fuori dal contesto di una località di assoluto pregio storico e culturale. Il bitume ha lasciato pesanti segni anche sulle antiche mura. Un vero e proprio sfregio, per gli oppositori, alla bellezza di un luogo unico al mondo e che ogni anno richiama turisti da tutto il mondo.

Noi di Positanonews abbiamo sentito le parole di Secondo Amalfitano, ex sindaco ed ex direttore di Villa Rufolo, quindi la persona sicuramente più competente, che è stato lapidario: “Prima possibile rimossa al di là dei vincoli. Non serve la Soprintendenza basta il buon senso”, ci ha detto.