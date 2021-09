Arrestata spacciatrice a Nocera: la droga rinvenuta in vari nascondigli della casa. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una spacciatrice a Nocera Inferiore.

In particolare, ieri mattina, i poliziotti della Squadra Mobile con la collaborazione degli agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore hanno colto in flagranza di reato, F.R., nata nel 1978, nocerina, resasi responsabile della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ex art. 73 D.P.R. 309/90.

In particolare, durante un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti, occultati in vari nascondigli nell’appartamento della prefata, circa 95 grammi di cocaina, ed altre dosi di hashish.

Parte della droga è stata trovata in alcuni nascondigli ricavati dalla donna nell’abitazione, tra cui alcune cartucce di utensili a mano di silicone sigillante.

La donna è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in vista dell’udienza per direttissima che sarà celebrata stamattina presso il Tribunale di Nocera Inferiore.