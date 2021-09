Appello a De Luca per protocollo ospedaliero per i familiari dei degenti: Il Covid è diventata una scusa per lasciare da soli i malati

Mimmo Loffredo, medico sull’isola all’ospedale Rizzoli e consigliere comunale a Forio, ha scritto al governatore De Luca, al ministro della Salute Speranza ed al direttore del Cto, chiedendo in sostanza che venga elaborato un protocollo basato sul green pass o su tamponi, che permetta le visite in ospedale, sino alla cessazione dell’emergenza Covid.

Il medico ha raccontato: “Ho vissuto l’esperienza straziante della perdita di mio padre a fine agosto, quando è stato ricoverato per una caduta al Cto di Napoli, ed è spirato in 48 ore. Non abbiamo avuto la possibilità di salutarlo, di confortarlo, di stringergli la mano per l’ultima volta a causa delle attuali normative anti contagio. Non è possibile che un proprio caro, che viene affidato alle cure ospedaliere, venga lasciato morire da solo, senza il minimo conforto di un familiare”.