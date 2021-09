Antonio Insigne è un nuovo tesserato del Casal Di Principe

Antonio, primogenito dei 4 fratelli Insigne, approda al Casal Di Principe! Una carriera minore per l’attaccante classe ’88, rispetto a quella di capitan Lorenzo nel Napoli e di Roberto nel Benevento, ma pur sempre iniziata tantissimi anni fa. Oggi il frattese arriva a rimettersi in gioco nella squadra casertana che milita nel campionato di prima categoria, come da essa stesso comunicato: “ASD Casal di Principe 81033 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Insigne. Classe ’88 Insigne nella propria carriera ha militato in Serie C con l’Arzanese e ad alti livelli nei campionati di Eccellenza e Promozione vestendo le maglie di Vitulazio, Maddalonese, Villa Literno, Mariglianese e in ultimo ha giocato con i colori del Real Frattaminore. Calciatore duttile e veloce, fa del dribbling, della tecnica e della capacità di andare a rete le sue caratteristiche principali, che richiamano inevitabilmente, anche per la fisionomia e la fisicità, quelle dei fratelli Lorenzo e Roberto, rispettivamente calciatori di Napoli e Benevento. Tra le stagioni più prolifiche per l’esterno d’attacco frattese quelle con la maglia del Villa Literno dove in tre stagioni ha totalizzato quasi 50 goal. Ad Antonio il più caloroso in bocca al lupo da parte della società e dei tifosi, i quali non vedono l’ora di potersi godere le sue giocate e i suoi gol con “O tir’ a gir”, marchio di fabbrica della famiglia Insigne. Con Insigne la società conferma le sue ambizioni e la voglia di far bene nell’imminente campionato che sta per iniziare.