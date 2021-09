Ansia a Positano per Antonino Coppola, ancora scomparso. Ancora tanta apprensione a Positano, in Costiera Amalfitana, per la scomparsa di Antonino Coppola, del quale non si hanno notizie dal 16 settembre.

I genitori del ragazzo sono partiti per l’Inghilterra, mentre il fratello è già lì. Antonitno lavora per un ristorante, anzi, è diventato oramai manager di un ristorante, arrivano a ricoprire un ruolo molto importante.

Le ricerche si stanno intensificando: anche in Inghilterra c’è molta preoccupazione e si stanno seguendo tutte le piste, anche quelle degli ospedali.