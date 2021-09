Ansia a Positano per Antonino Coppola, ancora scomparso a Londra U. K. . Ancora tanta apprensione a Positano, in Costiera Amalfitana, per la scomparsa di Antonino Coppola, del quale non si hanno notizie dal 16 settembre.

I genitori del ragazzo sono partiti per l’Inghilterra, mentre il fratello è già lì. Antonino lavora per un ristorante dove aveva un ruolo di rilievo, ma ha lavorato a Positano in alberghi di lusso prima di questa esperienza.

Le ricerche si stanno intensificando: in Inghilterra in Gran Bretagna si stanno seguendo tutte le piste, anche quelle degli ospedali.

Tanti gli appelli

UN APPELLO IMPORTANTE !!!!!! HELP PLEASE!!!!!!!! È un mio amico di Positano, si chiama Antonino Coppola e ha 23 anni. Da ieri alle 13.00 si è persa ogni traccia, non si sentiva bene in metro a Londra, fermata Bow Street, è sceso dalla metro e le telecamere lo hanno ripreso per un tratto ma poi si sono perse le tracce. Aiutatemi a condividere il più possibile, non sappiamo se ha con lui i documenti e se riesce a comunicare.Tutti i nostri amici a Londra stanno cercando ovunque. Se c’è qualcuno che conosce ospedali e abbia amici a Londra mi dia una mano per favore. Grazie di cuore🙏

Snello e alto 1 metro e 82, al momento della scomparsa, indossava una maglietta bianca, pantaloni neri e sneakers Nike arancioni. È stato visto scendere da un treno a Bow street alle 13,00 e non si è più visto da allora.

Chiunque dovesse avere informazioni può contattare la polizia locale (Richmond Upon Thames Police) a Londra:

– 101: per fornire informazioni su Antonino;

– 999: per comunicare avvistamento

INFO

Facebook Page Richmond Upon Thames