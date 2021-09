Tramonti ( Salerno ) .Ancora incendio a Tramonti in Costiera amalfitana, questa volta a Cesarano. Dopo gli ultimi incendi di Positano e Amalfi, sui monti ai confini con Agerola, ancora Tramonti, la cittadina al confine con Ravello, interessata. Per fortuna in Campania ci sono state nei giorni scorsi delle piogge, altrimenti avremmo avuto un maggior numero di incendi, i piromani, questa volta, per fortuna, hanno agito in ritardo .

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono sviluppate nello stesso posto interessato dall’incendio dello scorso 22 agosto. Dopo la segnalazione da parte dei cittadini di Tramonti, e dei volontari della pubblica assistenza I Colibrì che hanno avvertito la sala operativa della Regione Campania, gli uomini della Forestale e della Comunità montana stanno provvedendo a spegnere l’incendio.

Lo scorso 22 agosto, sempre nella stessa zona, durante il servizio di pattugliamento, la squadra de I Colibrì ha avvistato principio d’incendio. Immediatamente allertata la sala operativa e affiancato la squadra della Comunità Montana nelle operazioni di spegnimento.

Grazie alla tempestività dell’intervento i volontari , con la collaborazione dei vigili del fuoco e dei cittadini, anche questa volta sono riusciti a spegnere l’incendio.

Per le altre aree limitrofe seguite da Positanonews . Scampato pericolo invece per Tordigliano, l’area di Vico Equense fra Piano di Sorrento e Positano, ogni anno interessata da incendi, solo Massa Lubrense e l’area di Torca, in Penisola Sorrentina è stata presa di mira