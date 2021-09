Ancora grandi yacht nelle acque di Positano: arrivano “Go”, “Lumiere” ed “Ebony Shine”. Continua la sfilata di yacht a Positano. Anche in questo difficile anno, segnato dalla pandemia ancora in corso, stiamo tornando a vivere e lo dimostra la ripresa del turismo in Italia. Le acque della Costiera Amalfitana, sono nuovamente piene, come sempre, delle più incredibili e lussuose imbarcazioni del mondo.

Anche oggi, lunedì 17 settembre 2021, nonostante l’estate sia oramai finita, a Positano la bella stagione sembra ancora in corso. Il mare della perla della Costa d’Amalfi registra la presenza di diversi yacht di lusso: si tratta di “Go”, “Lumiere” ed “Ebony Shine”.

Go è il superyacht di 77 metri, costruito da Turquoise Shipyard con la collaborazione, per il design di interni ed esterni, di H2 yacht design. Le grandi dimensioni dell’imbarcazione hanno consentito l’istallazione di un ponte dedicato esclusivamente all’armatore nel quale è situata una suite rivolta verso prua che offre una vista ininterrotta verso l’esterno, affacciandosi ad un area privata esterna equipaggiata con una imponente piscina termale.

Si tratta di un vero e proprio yacht da favola: gli interni sono ampi e spaziosi, caratterizzati da colori chiari e riflessi sgargianti, l’esterno è completamente in acciaio e la sovrastruttura in alluminio. Una caratteristica degna di nota è sicuramente il colore dello scafo, di un turchese intenso.

La nave può accogliere fino a 18 ospiti in 2 vip suite e 6 cabine standard. Non mancano palestra, sauna, area relax e vasca jacuzzi per offrire il massimo comfort. Inoltre, è presente una generosa terrazza prendisole con piscina di 5 metri inclusa e uno splendido ed elegante beach club a poppa con accesso diretto al mare. Il garage centrale può ospitare 2 tender di lusso, un tender limousine lungo fino a 10 metri e un tender multifunzione lungo fino a 8 metri. L’ascensore serve tutti i ponti dal garage passando per la cucina, fin sulla terrazza.

Il lussuoso mega yacht Lumiere, di 62 metri, è stato lanciato nel 2010 e successivamente restaurato nel 2020. Offre alloggio per 12 ospiti in 6 cabine composte da un master con un letto king size e servizi igienici con doccia e WC. Altre sistemazioni sono disponibili anche in altre 5 cabine.

Tra i servizi inclusi troviamo l’aria condizionata completa, stabilizzatori di ancoraggio (0 velocità) per una corsa fluida contrastando il rotolo causato da onde o vento, nonché una vasta lista di servizi e giocattoli.

Con i suoi quasi 76 metri di lunghezza, il mega yacht Ebony Shine non passa certo inosservato: il sofisticato design esterno e l’ingegneria di questa nave di lusso sono opera di De Voogt. Precedentemente chiamato Ocean Victory, i suoi lussuosi interni sono stati progettati da Alberto Pinto.

La configurazione interna di Ebony Shine comprende 7 cabine, per accogliere fino a 14 ospiti. A prendersi cura di loro, oltre ad ambienti raffinati e comfort di navigazione, ci sono anche fino a 24 membri dell’equipaggio.

Sotto coperta, oltre alla suite armatoriale e alle sei cabine ospiti, troviamo tre lounge, un cinema da 12 posti e un centro benessere con palestra, sauna, bagno turco e sala massaggi. Ci sono anche piscina, barbeque, idromassaggio in coperta, stabilizzatori ed eliporto. All’esterno si può apparecchiare un tavolo in grado di accogliere fino a 32 commensali.