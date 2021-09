Anche Vico Equense prega per Antonino Coppola, il ragazzo di Positano scomparso a Londra. Continuano le ricerche di Antonino Coppola, il 23enne di Positano scomparso, visto per l’ultima volta a Bow Street lo scorso 16 settembre e del quale non si hanno più notizie da quel giorno.

Antonino avrebbe dovuto cominciare il suo nuovo lavoro quel giorno. Era in metropolitana con un suo amico, quando gli ha riferito di avere mal di stomaco ed è dovuto scendere. I filmati mostrano il ragazzo in cerca di un bagno. Il suo amico, intanto, nuovo del posto, faceva affidamento su Antonino per spostarsi, l’ha aspettato alla stazione, ma Antonino non è mai tornato.

Le città di Positano e Londra, dove il ragazzo vive e lavora da quasi tre anni, continuano ad essere in apprensione. Ma non solo. Anche Vico Equense, paese di origine dei nonni paterni di Antonino, è in attesa: questa sera, nel corso della Messa nella frazione di Moiano, don Maurizio dedicherà al giovane un momento di preghiera.

La polizia ha invitato i cittadini a chiamare il 101 se si dovessero avere informazioni, o il 999 se lo si dovesse vedere. Il numero di riferimento per la scomparsa di Antonino è 21MIS028497.