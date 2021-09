Anche un uomo di Maiori tra i 56 arrestati nella maxi operazione antidroga. Si trova ora nel carcere di Poggioreale

Nella maxi operazione denominata “Delizia” e svolta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno che ha portato all’arresto di 56 persone, 35 delle quali in carcere mentre le altre sono ai domiciliari, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine, risulta coinvolto anche un cittadino di Maiori, in costiera amalfitana.

Si tratta di un uomo di 49 anni che questa mattina presto è stato raggiunto dai Carabinieri mentre si trovava nella propria abitazione e tradotto al carcere di Poggioreale a Napoli.