Anche oggi sfilata di grandi yacht nel mare di Positano. Continua la sfilata di yacht a Positano. Anche in questo difficile anno, segnato dalla pandemia ancora in corso, stiamo tornando a vivere e lo dimostra la ripresa del turismo in Italia. Le acque della Costiera Amalfitana, sono nuovamente piene, come sempre, delle più incredibili e lussuose imbarcazioni del mondo.

Anche oggi, venerdì 24 settembre 2021, nonostante l’estate sia oramai finita, a Positano la bella stagione sembra ancora in corso. Mentre la spiaggia è stata oggi presa d’assalto dai tanti che hanno voluto approfittare della bella giornata di sole e del primo giorno dell’ultimo fine settimana del mese, anche il mare della perla della Costa d’Amalfi registra la presenza di diversi yacht di lusso.

Tra questi, spicca Okto, il super yacht di 66 metri costruito da ISA Yacht nel 2014, ma che ha subito due refit nel 2016 da Amico & Co s.r.l e Rybovich Shipyards. Mentre gli esterni sono il frutto del lavoro dello studio con sede a Roma, Andrea Vallicelli Design e architettura navale, gli interni sono stati progettati da Alberto Pinto e sono caratterizzati da arredi chiari e morbidi, mobili laccati lucidi e accenti in acciaio inossidabile.

Lo yacht consente ad un equipaggio di 17 persone di ospitare fino a 10 ospiti in sei cabine comprendenti una cabina armatoriale a tutto baglio, una suite VIP, tre matrimoniali con bagno privato e una cabina singola.

Tra le caratteristiche principali della nave troviamo una grande piscina sul ponte principale, una jacuzzi, un balcone privato e una scala a specchio che collega i suoi tre ponti. Oltre a un eliporto touch-and-go, porta anche una serie di tender e toys per sfruttare al massimo l’intrattenimento in acqua, tra cui anche kayak e wakeboard. Okto è alimentata da due motori Caterpillar Inc da 2367 CV che le consentono di navigare a una velocità di 13 nodi e raggiungere una velocità massima di 18 nodi.