Anche l’imprenditore ed ex pilota Bernie Ecclestone si rilassa a Positano. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la penisola, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose continuano ad andare in questo modo anche in questo mese oramai di settembre inoltrato, grazie anche alla zona bianca ancora in vigore.

Ad aver scelto la perla della Costiera Amalfitana come luogo per trascorrere momenti di relax è stato anche l’imprenditore Bernie Ecclestone. Bernard Charles Ecclestone, detto Bernie, è un imprenditore ed ex pilota automobilistico britannico, che ha contribuito a trasformare la Formula 1 in un’entità commerciale altamente redditizia. Per quasi 40 anni ha controllato la struttura di tale campionato automobilistico attraverso una serie di società, tra le quali la più importante è la Formula One Management (FOM), di cui è stato direttore esecutivo fino al 2014.