Anche i camici bianchi tra i clienti dei pusher, pure Maiori e la Costiera Amalfitana coinvolte nello spaccio nel lockdown. I fratelli Aniello e Giorgio Pietrofesa si avvalgono della facoltà di non rispondere; lo stesso anche gli altri 11 finiti agli arresti in carcere con l’operazione che ha sgominato il gruppo dei “guagliuni di via Irno”. I due punti di riferimento del gruppo e altri indagati non hanno risposto, dunque, alle domande del gip che li interrogava all’indomani del loro arresto nell’operazione “Porta a porta” dei carabinieri della compagnia di Salerno e della Dda. Oggi si continuerà con l’interrogatorio degli arrestati ristretti ai domiciliari. Le indagini dei militari del maggiore Adriano Fabio Castellari continuano. Da esaminare ci ancora di migliaia di informazioni e tanti sono gli assuntori da analizzare.

La platea dei “clienti”. Va compreso anche il legame che c’era tra molti dei clienti e gli spacciatori, dal farmacista al medico, dall’infermiere al tecnico. Molti professionisti anche con il doppio degli anni dei pusher che nelle intercettazioni li chiamavano «fratelloni » . Persone che normalmente tengono al loro rango e al farsi chiamare dottore che poi implorano di portare la droga fino a casa o in farmacia, di pagarla a rate, visti i soldi spesi per gli stupefacenti e che arrivano a fare da vedetta per i pusher. In particolare sono due le conversazioni telefoniche che lasciano stupiti per i legami che si creano tra spacciatori e assuntori. La prima riguarda un “Dottore” che chiama all’utenza specializzata per la cocaina e risponde Aniello Pietrofesa, detto Ciro. Il professionista della zona orientale di Salerno esordisce a telefono chiamando confidenzialmente Pietrofesa «Amore» , e questi risponde «lo stiamo regalando» . L’assuntore chiede in che modo se sfuso o a pacchi e il capo della gang dei ragazzi di via Irno replica a pacchetti.