CAMPANIA, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

a partire da lunedì prossimo al via anche gli interventi impiantistici, con l’implementazione di un’ulteriore squadra di operai anche in orario notturno

rimodulato il cronoprogramma al fine di anticipare l’esecuzione di alcune attività; confermati tempi di ultimazione lavori

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria all’interno della galleria Vittoria di Napoli.

Allo stato attuale – già ultimate tutte le operazioni di perforazione ed inghisaggio sulle costolature della volta della galleria – avanzano celermente le attività su più fronti: inserimento dei golfari, risanamento corticale delle costolature e predisposizione delle canalette per gli impianti.

L’ultimazione di quest’ultimo intervento è programmata entro questa settimana, in quanto propedeutica all’avvio delle attività di tipo impiantistico, fissato per il prossimo lunedì 20 settembre con l’implementazione di un’ulteriore squadra di maestranze che opererà anche in orario notturno.

Anas, per confermare i tempi di ultimazione dei lavori, ha opportunamente rimodulato il cronoprogramma dei lavori anticipando l’esecuzione di alcune attività previste per la fine del mese, allo scopo di assorbire il differimento di altre attività dovuto alla presenza di alcune infiltrazioni, in corso di risoluzione da parte del Comune di Napoli.