CAMPANIA, ANAS: AVANZANO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

la produzione del cantiere è giunta al 50% del totale, in linea con il cronoprogramma

completata l’installazione dei primi 170 metri di rete di protezione

Avanzano i lavori di manutenzione straordinaria in corso nella galleria Vittoria di Napoli.

Completata anche l’attività di risanamento corticale delle costolature e l’installazione (lato via Arcoleo) dei primi 170 metri di rete di protezione sulla volta della galleria, nel pieno rispetto dei tempi precedentemente comunicati.

Avanza la posa in opera delle carpenterie metalliche per la successiva applicazione dei pannelli in acciaio preverniciato a sostegno dei rivestimenti dei piedritti.

Proseguono, inoltre, le attività impiantistiche (ad oggi, per un avanzamento di oltre 350 metri) secondo l’ulteriore turnazione lavorativa comunicata, in funzione dell’avanzamento dei lavori di predisposizione delle canaline.

Allo stato attuale la produzione del cantiere è giunta al 50% del totale, in linea con il cronoprogramma dei lavori.