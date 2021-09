Anas: aggiornamento dei lavori di manutenzione straordinaria nella Galleria Vittoria di Napoli

ANAS, CAMPANIA: AGGIORNAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

Al via le attività impiantistiche, nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata in corso nella galleria Vittoria di Anas.

Le attività – che prendono il via nel rispetto di quanto precedentemente comunicato da Anas – avranno una durata di circa 40 giorni e proseguiranno in orario notturno fino alle ore 2.00 circa, con l’implementazione di un’ulteriore turnazione lavorativa composta da sei unità operative.

Nella mattinata di oggi, inoltre, sono stati consegnati in cantiere i primi 5000 metri quadrati di reti di protezione, la cui posa in opera – in relazione all’avanzamento dei lavori impiantistici – prenderà il via in orario diurno già a partire da mercoledì prossimo.

Dalla prossima settimana, poi, si darà avvio anche alla posa in opera delle carpenterie metalliche (la cui produzione risulta in fase di ultimazione) a sostegno dei rivestimenti dei piedritti, sia nelle parti demolite che nei rivestimenti superiori.

I lavori avanzano nel rispetto della ultimazione, fissata in 120 giorni complessivi.