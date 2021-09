AMSTERDAM 2021: THE BEST CHEF LEGEND AWARD A DON ALFONSO IACCARINO. LAURO: “SEI UNA LEGGENDA NELLA LEGGENDA”

“Carissimo Alfonso, complimenti vivissimi, a Te e a Livia, per questo ennesimo e meritatissimo riconoscimento internazionale: ‘The Best Chef Legend Award’, Amsterdam 2021. Sei una leggenda nella leggenda, onore e fierezza per la Tua bella famiglia, per la nostra amata terra sorrentina e per l’Italia. Sono veramente orgoglioso di aver dedicato all’epopea generazionale della Tua dinastia di grandi chef il mio romanzo biografico ‘Don Alfonso 1890 – Salvatore Di Giacomo e Sant’Agata sui Due Golfi’ (2017). Con l’augurio che Tu possa continuare, per anni, a mietere successi, con la Tua insuperabile arte culinaria, divenuta un mito a livello mondiale, Ti rinnovo sentimenti di fraterna amicizia che ci legano da sempre”. Raffaele Lauro