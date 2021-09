Amichevole Napoli-Benevento, parte la prevendita: costo simbolico di 1,50€ per i tagliandi

Di seguito il comunicato del Napoli relativamente alla prevendita dei tagliandi per la gara amichevole tra i partenopei e il Benevento, in programma lunedì 6 settembre, alle ore 21, al Diego Armando Maradona.

Il testo integrale: “In vista di Napoli-Juventus, in programma sabato 11 settembre, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Benevento in amichevole lunedì 6 settembre alle ore 21,00 allo stadio Maradona.

L’ingresso sarà aperto a tutti al prezzo simbolico di 1,5 euro (costo necessario per gli oneri amministrativi), prezzo valido per tutti i settori.

Per chi non potesse essere presente allo stadio, l’incontro sarà trasmesso gratuitamente, in diretta sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio (per gli abbonati Sky), ed anche su Ottochannel, 696 del Digitale Terrestre.

La partita sarà un test molto importante in vista della sfida contro la Juventus.

Le vendite dei biglietti per lo stadio, inizieranno con i Distinti Superiori, una volta esaurita la disponibilità, a seguire saranno posti in vendita i Distinti inferiori, e con lo stesso criterio, progressivamente poi la Curva B, la Curva A, la Nisida e la Posillipo, nel rispetto delle norme Covid previste, anche con riferimento alla capienza.

A partire dalle ore 12 di venerdì 3 settembre ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online.

Questo il link per l’acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/search

Sarà possibile acquistare massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà necessario stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio.

I tifosi del Benevento potranno acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di € 1,50 sia online che presso i punti vendita abilitati.

Questo l’elenco di quelli ubicati a Benevento e provincia:

Benevento

All Net Service

Lungocalore Manfredi Di Svevia 25

82100

Benevento

Tabacchi F.lli Collarile 2

Via Enrico Cocchia 3

82100

Benevento

Bar Tabacchi F.lli Collarile

Piazza San Modesto 34/36

82100

Guardia Sanframondi

Ceniccola Marianna

PIazza Castello 5

82034

Montesarchio

Bar Lama di Lama Arturo

Via Vitulanese 19

82016

Pietrelcina

Carpe Diem di Orlando Francesco

Via Cannavina snc

82020

Per tutti i tagliandi non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Per i settori ordinari, l’acquisto online potrà avvenire anche con il caricamento del titolo sulla propria fidelity card (FAN STADIUM CARD).

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet:

Per i biglietti caricati su tessera

https://sport.ticketone.it/post-order

inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card e il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

La vendita dei tagliandi avverrà anche attraverso i punti vendita abilitati Ticketone.

Questo l’elenco: https://sscnapoli.it/web/content_2cols.aspx?did=445

Per accedere all’impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto assegnato.

Agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dello stadio.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Regolamento d’Uso e il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).

Sarà una grande festa per tutti i nostri tifosi e un eccellente allenamento per Luciano Spalletti e i suoi ragazzi.