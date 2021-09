Amaro anniversario di Aurelio De Laurentiis: “A volte c’è chi ti scippa lo scudetto”

Ieri il Napoli di De Laurentiis ha compiuto 17 anni. L’amara sconfitta di 1-5 nell’amichevole con il Benevento ha però impedito i festeggiamenti in casa azzurra, ma non ha impedito al patron DeLa di rilasciare qualche dichiarazione: “Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa: nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità. Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta. A volte per vincere gli scudetti non bisogna essere solo una squadra importante. Si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto” – ha commentato. Po, a proposito del match contro i sanniti: “La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania. Non ci dovrebbe essere nessuna contrapposizione con Avellino, Juve Stabia, Benevento perché rappresentiamo la cosiddetta terra Felix”.