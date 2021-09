Amalfi: successo straordinario per il progetto “Insieme in barca a vela”. Un successo straordinario la giornata di ieri che ha visto protagonisti bambini e ragazzi con autismo di Autismo e ABA Cooperativa sociale di Pagani, che con un protocollo di intesa con il Comune di Amalfi , la Guardia Costiera di Amalfi e i Battellieri di Amalfi hanno dato vita ad una giornata bellissima per questi ragazzi che si sono divertiti tantissimo. Hanno presenziato ai saluti istituzionali la Dottoressa Francesca Gargano Assessore con deleghe a Politiche Sociali e dell’infanzia, Scuola ed istruzione, Piano eliminazione barriere e alla sua gentilissima assistente alle politiche sociali Elena Carotenuto che con amore ha curato tutti i dettagli in ogni particolare per i nostri ragazzi, al Comandante della Capitaneria Di Porto – Guardia Costiera Amalfi Oronzo Montagna e Costantino Landi i quali hanno mostrato da subito una sensibilità verso la progettualità e i Battellieri di Amalfi che con grande garbo hanno contribuito a rendere la giornata dei ragazzi fantastica.

Amalfi si è dimostrata AutismFriendly per i nostri bambini e ragazzi, un accoglienza e una solidarietà a portata di tutti i nostri figli.