Amalfi, stradone interdetto per ramo di albero a rischio. Un ramo che si stava spezzando, secondo alcuni cittadini che hanno chimato i vigili del Fuoco di Maiori che sono intervenuti alle 13. Aggiornamenti. Il ramo dell’albero è stato tagliato ed è stata ripristinata la circolazione

Questo non deve far assolutamente pensare che gli alberi sono un pericolo, anzi sono una risorsa, per la loro bellezza e l’ossigeno, ma come ogni cosa, vivente o no, è necessaria la manutenzione.