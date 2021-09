Amalfi, rifiuti subito tolti , complimenti all’amministrazione , ma i cittadini dovrebbero essere più civili

CUna cittadina di Amalfi ha riportato questa foto sui social network evidenziando il misfatto e lamentandosi. Amalfi merita di piu’: una delle Repubbliche Marinare e zone turistiche piu’ popolari d’Italia non puo’ assolutamente dare cenni di degrado come mostrato ma dovrebbe essere mantenuta come un gingillo tutti i giorni ed a tutte le ore. Ci auguriamo che tali episodi non riaccadano piu’ e, augurandosi oltremodo, che i cittadini rispettino maggiormente l’ambiente come giusto che sia. L’amministrazione è subito intervenuta a pulire, ma i cittadini, o i turisti, dovrebbero essere più civili

Fabio Corniola