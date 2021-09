Amalfi, recuperato nella notte dal Soccorso Alpino il turista disperso nella Valle delle Ferriere, era su un costone di 50 metri

ANTEPRIMA Amalfi , Salerno . Complessa operazione di soccorso in atto a cura del Soccorso alpino e speleologico della Campania cnsas in Località Valle delle Ferriere questa notta, conclusasi dopo le 2, probabilmente salva vita .

Un escursionista straniero solitario di 58 anni ha smarrito il sentiero della famosa oasi protetta della Costiera amalfitana, che si visita partendo da Scala , trovandosi in una zona impervia a strapiombo su una parete.

Il turista rimasto bloccato sulle rocce ha pertanto avvisato il 112 dei carabinieri di Battipaglia che ha diramato l’allarme al Comando Compagnia di Amalfi, al soccorso alpino e speleologico ed ai Vigili del fuoco di Salerno.

Una squadra del Soccorso alpino, unitamente ai vigili del fuoco di Maiori ed alla protezione civile millennium di amalfi ha tentato di raggiungere il soggetto dal basso ma si è ritrovata di fronte una parete di oltre 50 metri ed ha dovuto desistere.

Una squadra tecnica del Soccorso alpino e speleologico ha approcciato la zona alta calando con tecnica alpinistica e riuscendo a raggiungere il ragazzo che per fortuna non presentava lesioni Pertanto il malcapitato è stato imbragato e recuperato con corde ed infine portato in sicurezza sul sentiero per essere accompagnato a valle.