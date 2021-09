Amalfi, paura per turista disperso nella Valle delle Ferriere. L’oasi naturalistica si staglia nel cuore della Costiera amalfitana, il turista sarebbe partito da Scala per poi perdersi . Ricordiamo che dalla Valle delle Ferriere si può arrivare anche ad Agerola e che non è la prima volta che si disperde qualche escursionista. In nottata sono partiti i volontari della Millunnium P.A. alla ricerca del disperso e le ricerche stanno proseguendo a notte fonda, allertato anche il CSA Soccorso Alpino da Salerno .