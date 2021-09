Amalfi. La nave World Navigator nella crociera inaugurale

Proveniente da Agropoli e dopo aver toccato vari porti in Grecia, questa nave ultramoderna e ultralussuosa , approda ad Amalfi.

La nave da crociera MS World Navigator, costruita nel 2021, è una nave passeggeri di nuova costruzione progettata per operazioni nelle regioni polari (Artico e Antartide). La nave è di proprietà di Mystic Invest (tramite la controllata Mystic Cruises) e gestita in charter da Nicko Tours (filiale) e altre piccole compagnie di crociera. Il costruttore navale è WestSEA (cantiere navale di Viana do Castelo, Portogallo).

World Navigator è la terza barca in una flotta pianificata di 10 navi di Mystic Cruises, che include le navi gemelle World Explorer (2019), World Voyager (2020), World Navigator (2021 luglio), World Traveler (2022), World Seeker (2022 ), World Adventurer (2023), World Discoverer (2023).

Nel novembre 2019, quando è stato annunciato il primo noleggiatore della nave, AOV-Atlas Ocean Voyages (compagnia di viaggi con sede negli Stati Uniti e nuovo marchio di crociere). Le prenotazioni per le crociere Atlas Ocean Voyages World Navigator 2021-2022-2023 sono state aperte a gennaio 2020. A metà gennaio 2021, AOV ha annunciato una promozione per tutte le prenotazioni di World Navigator 2021 per ricevere un’escursione a terra gratuita in ogni scalo dell’itinerario della crociera. Il programma inaugurale della nave comprendeva un totale di 107 porti e 285 “Atlas Ashore” (tour di terra) nell’Europa meridionale (Mar Nero, Mar Mediterraneo), nei Caraibi e in Sud America.

La nave (numero IMO 9871531) batte attualmente bandiera portoghese (MMSI 255806207) e immatricolata a Madeira/Funchal.

Storia e proprietà della nave

La nave è di proprietà della compagnia portoghese Mystic Cruises e noleggiata stagionalmente da Atlas Ocean Voyages (per le crociere polari) e anche dall’operatore di crociere fluviali europeo Nicko Tours (per il resto della stagione). Il noleggiatore di navi Atlas Ocean Voyages (fondato nel 2019) è una compagnia di viaggi polari specializzata in crociere di spedizione in Antartide utilizzando navi con scafi rinforzati per il ghiaccio. La prima barca charter della compagnia è World Navigator, seguita nel 2022-2023 dalle navi gemelle (compagni di flotta) World Traveller, World Seeker, World Adventurer, World Discoverer.

AOV-Atlas Ocean Voyages è gestito da Alberto Aliberti (Presidente) e Brandon Townsley (VP Sales and Trade Partnerships), più due Sales Manager: Alyssa Logan (Nord America Ovest) e Richard Sims (Nord America Est, ex Direttore Vendite di NCL -Norvegese, Olanda America e Seabourn).

Nave da crociera MS World Navigator (Atlas Ocen Voyages)

Mystic Cruises è un nuovo marchio di proprietà dell’imprenditore portoghese Mario Ferreira – presidente di Mystic Invest SGPS (gruppo di società) e meglio conosciuto come CEO della compagnia di crociere fluviali portoghese Douro Azul, che opera sui voli di andata e ritorno sul fiume Douro da Oporto. Mario Ferreira è anche famoso per essere stato il primo turista spaziale del Portogallo (viaggiando sulla Spaceship One di Virgin Galactic / di proprietà di Richard Branson).

L’armatore Mystic Invest è una holding finanziaria a conduzione familiare portoghese che possiede al 100% diversi marchi specializzati nel settore dei viaggi e del turismo (crociere, tour, hotel) e nel settore immobiliare. L’elenco dei marchi (filiali) di proprietà della casa madre Mystic Invest comprende DouroAzul (Portogallo), Mystic Cruises (Portogallo), Nicko Cruises (Germania), Priority Dolphin (costruzione navale), Mystic Tua (Portogallo), Mystic Adventure (agenzia di viaggi in Barca d’Alva), World of Discoveries (parco a tema a Porto Portogallo), Helitours (Porto e Valle del Douro), BlueBus (Porto), hotel e resort (Hotel do Cais, Monumental Palace Hotel, Douro Marina Hotel, Wine Lodge Hotel) , Caminho das Estrelas (voli suborbitali e Zero-G), Mystic Real Estate.

Ponti e Cabine

Le cabine World Navigator (98 in totale) sono tutte nelle categorie Suite e con balconi step-out, fornendo una capacità massima di 200 passeggeri (max 140 sulle crociere polari). La barca dispone di 8 ponti, di cui 6 accessibili ai passeggeri e 3 con cabine.

Ognuna delle cabine offre servizi standard (gratuiti / inclusi nel prezzo) bagno privato (doccia, WC-WC, lavabo, asciugacapelli, morbidi accappatoi, pantofole, prodotti da bagno premium), camera da letto separata (letto matrimoniale queen size convertibile in 2 letti singoli, comodini, porte di ricarica USB sul comodino, lampade a parete), toletta a specchio con poltrona, area lounge (divano letto a 2 posti, tavolino, sedie/Le cabine Horizon e Veranda hanno inoltre un morbido divanetto), Smart HDTV (sistema di infotainment, Internet, film on demand, connettività Bluetooth), ampio guardaroba, cassaforte elettronica e giubbotti di salvataggio (nell’armadio), minibar (frigorifero ben fornito), climatizzazione autonoma, illuminazione a LED, servizio di couverture giornaliero.

L’acqua in bottiglia naturale e frizzante viene fornita gratuitamente e rifornita due volte al giorno. Gli asciugamani (esclusi quelli sulla rastrelliera) e le lenzuola vengono cambiati ogni 3 giorni (a seconda della durata dell’itinerario della crociera). I servizi di lavanderia e stiratura a bordo sono disponibili a un costo aggiuntivo. I sacchi per la biancheria sono forniti nelle cabine e raccolti ogni mattina.

Ogni cabina è dotata di giubbotti di salvataggio di colore arancione, che vengono utilizzati in caso di emergenza e durante le esercitazioni delle scialuppe di salvataggio. L’alimentazione elettrica della nave è di 220 V (50 Hz). L’uscita elettrica