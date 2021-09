Amalfi, il professor Vincenzo Falco è il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “Marini-Gioia”

Amalfi. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, retto dal direttore generale Luisa Franzese, ha nominato il professor Vincenzo Falco come nuovo dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marini-Gioia”. Il Professor Falco è di origine campane ed ha alle sue spalle una lunga esperienza in Lombardia. Va a sostituire il Prof. Giovanna Russo che nel 2020 aveva preso il posto della preside Solange Hutter.