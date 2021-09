Amalfi e Positano, due incidenti con moto e caos traffico . Venerdì tre settembre ma sembra, per il caldo ed il traffico, di essere ancora ad agosto in Costiera amalfitana .

Due incidenti in mattinata, entrambi sulla S.S. 163 Amalfitana, il primo a Tordigliano verso il semaforo di Positano, nel territorio di Vico Equense, ma di fatto area che riguarda la perla della Costiera amalfitana. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 per l’Ospedale di Sorrento solo con qualche escoriazione

Il secondo in Via Augustariccio sempre sulla Strada Statale Amalfitana 163, sempre una moto , scontratasi con un’auto, soccorso dal 118 all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello con una ferita alla gamba.

Traffico caotico e file continuano e crediamo ancora di più in questo fine settimana, dalla provincia di Salerno e Napoli e resto della Campania sono in tanti a venire per farsi un giro.

Da notare che spesso si creano dei blocchi a causa dei bus che si incrociano, come aveva proposto Vito Casola di Posidonia, sarebbe il caso di spostare una delle due fermate nello spazio all’ingresso del Comune di Positano almeno fino a ottobre .