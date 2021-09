Amalfi, convocato il Consiglio Comunale per il 30 settembre 2021

Amalfi. Il sindaco dott. Daniele Milano comunica che è convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione, presso Palazzo S. Benedetto, aula delle pubbliche adunanze, per il giorno 30/09/2021 alle ore 16.00 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 01/10/2021 alle ore 16.00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Sindaco; Rendiconto consolidato 2020; Revisione documentazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’affidamento del contratto di concessione degli “Interventi di efficientamento energetico, riqualificazione tecnico-funzionale, gestione dell’impianto di illuminazione pubblica”; Proposta di modifica del regolamento comunale della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani – rif. nota prot. 10.223 del 2021;

Sarà possibile seguire la diretta streaming del Consiglio Comunale attraverso la pagina Facebook ed il sito del Comune di Amalfi.