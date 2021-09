Amalfi, confettificio Pansa è stato venduto. La Provincia di Salerno rettifica il bando. Il bando pubblico di vendita dei beni immobili alienabili era sbagliato, il confettificio Pansa di Amalfi è stato già venduto. Aveva colto tutti di sorpresa la nostra anteprima, abbiamo pubblicato il bando di vendita della provincia di Salerno dove risultava in vendita il Confettificio Pansa. Oggi giunge la rettifica della Provincia di Salerno al suo stesso bando, quindi il confettificio è stato regolarmente venduto come scritto in passato a Cosimo Tomaselli