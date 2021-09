Amalfi / Conca dei Marini, primo giorno di scuola da incubo per un bus turistico che blocca il traffico al Monastero di Santa Rosa. Tornano i bus turistici in Costiera amalfitana e torna il traffico ovunque, non solo da Atrani a Castiglione di Ravello , oramai un classico imbuto della S.S. 163 Amalfitana, con tanto di ambulanze bloccate, che non fa più notizia. Oggi per gli studenti, e le famiglie, di Amalfi e Conca dei Marini , la giornata di scuola non è iniziata nel migliore dei modi, anzi non è finita nel migliore dei modi, perchè le scuole stamattina hanno accolto bene e organizzate i bambini felici di tornare in presenza con i propri compagni, il problema della Costiera è sempre il traffico a quanto pare. Un autobus turistico si è bloccato nella curva dell’albergo il Grand hotel Monastero Santa Rosa, bloccato anche lo scuola bus, con la conseguente preoccupazione dei genitori che aspettavano i figli a casa .