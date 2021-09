Amalfi / Cava, anniversario ordinazione presbiteriale di Monsignor Orazio Soricelli

Amalfi ( Salerno ) Il giorno 11 settembre del 1976 in Apice ( Benevento ) avveniva l’ordinazion e sacerdotale di don Orazio Soricelli, attuale arcivescovo di Amalfi-Cava de’ tirreni e di tutta la Costiera amalfitana fino ad Agerola, che anche se fa parte della provincia di Napoli viene storicamente considerata parte della Costiera in base agli antichi confini della Chiesa in Campania .

Il prelato ringrazia:” nel 45° anniversario dell’ordinazione presbiterialòe , ringrazio il Signore pre il dono ricevuto e chiedo sostegno della preghgiera, perchè possa essere pastore zelante secondo il Cuore di Cristo!”

Orazio Soricelli (nato a Calvi San Nazzaro , 9 luglio 1952) è un arcivescovo cattolico italiano.

Soricelli ha studiato nel seminario arcivescovile di Benevento ed è stato ordinato sacerdote l’11 settembre 1976.

Ministero episcopale di Soricelli

Il 3 giugno 2000 è stato nominato da papa Giovanni Paolo II arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 30 giugno 2000 dal cardinale Michele Giordano (coconsacranti: arcivescovo Serafino Sprovieri, arcivescovo Beniamino Depalma) nella basilica cattedrale di Benevento. Inizia il suo ministero pastorale nell’arcidiocesi il 23 settembre 2000.

Ha indetto uno speciale anno giubilare dedicato al beato Bonaventura da Potenza. L’anno giubilare si è aperto il 26 ottobre 2011, terzo centenario della morte del beato.

Da parte dell’intera redazione di Positanonews, auguri