Amalfi, arriva il ricorso al Consiglio di Stato per le elezioni da Del Pizzo, ma Daniele Milano non rischia. Come prevedibile dopo il rigetto del ricorso al Tar Campania a Salerno , il candidato sindaco Del Pizzo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Un ricorso che non preoccupa troppo la maggioranza, sia per i tempi, fra Consiglio di Stato ed eventuale Cassazione passerano altri due o tre anni, una situazione analoga a quella avvenuta a Sorrento, dove però è evidente che vi è stata una irregolarità per Marco Fiorentino, ma nonostante tutti fra ricorsi e contro ricorsi vari passeranno anche per Massimo Coppola gli anni.