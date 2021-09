Alunno positivo al Covid , a Castellammare chiusa una scuola

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Istituto chiuso per 24 ore. Un alunno positivo al Covid e scatta la sanificazione a scuola. Il caso, a meno di 15 giorni dal primo suono della campanella, all’istituto tecnico commerciale Sturzo. Gli studenti delle superiori stabiesi faranno un weekend lungo, poi tutti in aula lunedì. Intanto l’Asl sta ricostruendo la rete dei contatti del positivo per fare scattare tamponi e controlli in modo da evitare il diffondersi dei contagi come prevedono i protocolli sull’epidemia.