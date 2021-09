Allo stadio Italia Sorrento – Matino finisce 0-2

L’aveva detto mister Cioffi alla vigilia della prima gara casalinga: “Attenti al Matino, ha carattere e un gruppo consolidato”. Ebbene il Matino esce corsaro dal Campo Italia dove ha battuto il Sorrento per 2-0 nella seconda giornata del campionato di Serie D Girone H. Iadaresta in campo dal 1′ ma sono i pugliesi a rendersi subito pericolosi all’8′ con una punizione insidiosa di Giambuzzi sulla quale si fa trovare pronto Del Sorbo. Passano pochi minuti e Mezavilla scodella per Gargiulo, il capitano serve di tacco l’accorrente Calabrese con un bel “no look”: il laterale rossonero controlla ma spara da due passi addosso a Convertini, bravo a chiudergli lo specchio della rete. Finisce il primo tempo a reti inviolate e senza particolari azioni di riguardo. Nella ripresa ripartono ancora gli ospiti con Marin ma trovano di nuovo Del Sorbo ad impedire la gioia del gol. Gol che arriva nel miglior momento dei padroni di casa che costringono Convertini ad intervenire per ben 3 volte, prima su La Monica, poi su Iadaresta e infine su Sosa nel giro di pochi secondi. Inaspettatamente infatti Salto Lomba insacca nella porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I rossoneri non riescono a reagire ed in pieno recupero Giambuzzi chiude il match sul risultato di 0-2.

Sorrento – Virtus Matino 0-2, il tabellino della gara

MARCATORI: 29′ st D. Salto Lomba (V), 49′ st Rig. E. Giambuzzi (V)

SORRENTO CALCIO 1945: L. Del Sorbo, C. Sicuro (46′ V. Manco), B. Calabrese (74′ V.Romano), R. Virgilio, D. Cacace, D. Mansi (67′ C. Pagano), G. La Monica, A. Mezavilla, P. Iadaresta, A. Cassata (60′ D. De Marco), A. Gargiulo (46′ F. Sosa)

A disposizione: G. Volzone, A. Ferraro, F. Guidoni, O. Diop

All: La Scala Pino

VIRTUS MATINO: G. Convertini, E. Giambuzzi, F. Graziano, N. Marin, Michelli Ezequiel (30′ Cavalieri), D. Salto Lomba, Tarantino (79′ A. Calò), Grandis, Ancora, F. Ruibal (87′ G. Alemanni), Pozzessere (79′ A. Inguscio)

A disposizione: D’Ippolito, G. Fina, Gallo, Nkoy, Monopoli

All: Giuseppe Brana