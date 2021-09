Alla Villa Fiorentino di Sorrento tre giorni con enogastronomia, musica, tanto divertimento ed anche solidarietà.

Proseguono gli appuntamenti con la Summertime 2021, la rassegna di musica, teatro, danza, cabaret e libri organizzata dalla Fondazione Sorrento nella suggestiva cornice di Villa Fiorentino. Quello alle porte si preannuncia come un altro ricco fine settimana all’insegna della cultura e del sano divertimento per residenti della costiera ed ospiti.

Si parte giovedì 23 settembre, alle ore 20, con Schegge di Teatro che vedrà come protagonisti Thayla Orefice e Marco Palmieri. Costo del biglietto 10 euro. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione “RF78- Per sempre Roby” in ricordo di Roberto Fiorentino che lo utilizzerà per l’acquisto di apparecchiature mediche per l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Venerdì 24 nuovo appuntamento con Incontri di vini e sapori campani negli stand per le degustazioni dei prodotti tipici allestiti nel parco di Villa Fiorentino. Nel corso della manifestazione, alle ore 20, esibizione del gruppo folk Le Cuntesse. Ingresso libero

Sabato 25 settembre riaprono gli stand di Incontri di vini e sapori e nell’ambito della kermesse enogastronomica, sempre alle ore 20, il concerto di Fulvio Palmieri con I Napularmunia che propone un viaggio nella canzone napoletana dal 1200 ad oggi. Ingresso libero.

Tutti gli eventi di Villa Fiorentino sono soggetti alle norme anti contagio con ingresso consentito solo ai possessori di green pass.