Alessandro Cecchi Paone a Positano, le sue storie su instagram un inno alla gioia e settembre si annuncia meraviglioso. Vacanze nella perla della Costiera amalfitana per Alessandro Cecchi Paone, il notissimo divulgatore scientifico e presentatore televisivo in Costa d’ Amalfi, nel suo luogo preferito, dove ha anche casa. Cecchi Paone ha mostrato i momenti felici che ha passato a Positano e annuncia anche Settembre con una foto stupenda. Un settembre che si annuncia meraviglioso per Positano, Covid permettendo, ma qui i contagiati del coronavirus Covid-19 si contano sulle dita di una mano e i vaccinati sono su una delle soglie più alte d’Italia, grazie all’efficienza dell’hub vaccinale di Via Pasitea allestito dall’Asl di Salerno in collaborazione con il Comune di Positano.

Un agosto eccezionale per gli imprenditori turistici positanesi e un settembre che si annuncia meraviglioso per la qualità dei turisti che starebbero per arrivare, le prenotazioni sono altissime, ma non ci sarà quella calca di auto, molte provenienti da tutta la Campania da Napoli fino a Roma nel Lazio, magari solo per un giro, che poi , complici anche i bus che si incrociavano, bloccava tutto.

Settembre è forse il mese più bello per Positano e si annunciano anche arrivi dalle crociere e anche dalla vicina Sorrento dove aspettano gli inglesi. Vacanze tranquille intanto per Alessandro Cecchi Paone, da notare la sua presenza al ristorante Art Gallery “Il Mediterraneo” di Vincenzo Esposito, dove ha postato le foto e i quadri di Peter Ruta, che noi abbiamo conosciuto ed amato, grande artista per il quale potrebbe esserci una importante iniziativa , ma c’è uno stretto riserbo da parte di tutti, staremo a vedere, intanto Grazie Alessandro, perchè è un importante ambasciatore della nostra città.