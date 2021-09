Al via la terza edizione del social contest fotografico About Sorrento

Terza Edizione del Social Contest Fotografico ABOUT SORRENTO promozione della PENISOLA SORRENTINA- ideato e realizzato da ABOUT SORRENTO

E siamo giunti alla terza edizione del social contest fotografico ideato e realizzato da AboutSorrento, un appuntamento che si ripete ogni anno grazie alle numerose foto dei partecipanti e soprattutto grazie alla voglia di raccontare, insieme a noi, il territorio della Penisola Sorrentina a chi ci vive e a chi lo visita.

Ci auguriamo che anche quest’anno i partecipanti siano numerosi e generosi , come nelle precedenti edizioni in cui abbiamo ricevuto tantissime foto che raccontano un po’ di tutti noi e di come ci lasciamo meravigliare dalla bellezza dei nostri luoghi: un patrimonio ereditato, un dono regalato dalla natura e per cui non dobbiamo stancarci di esserne riconoscenti.

Per questa terza edizione il tema del social contest fotografico è “La Penisola Nascosta”: scatti insoliti, angolature diverse, luoghi poco conosciuti, tutto ciò che ancora non si conosce comunemente del nostro territorio.

Facciamo conoscere la nostra Penisola attraverso occhi nuovi, mai stanchi di meravigliarsi delle nostre smisurate bellezze e desiderosi di guardare nuove prospettive.

Come ogni anno saranno scelte 12 foto, due per ciascun comune, che andranno a realizzare il calendario 2022 della Penisola Sorrentina e faranno parte anche quest’anno della consueta esposizione fotografica presso Villa Fiorentino, grazie alla disponibilità dell’ Avv. Gaetano Milano, AD di Fondazione Sorrento.

Quest’anno se le condizioni lo permetteranno, stiamo organizzando la possibilità di portare anche fuori dalla penisola, l’esposizione fotografica rendendola itinerante, non solo in Italia ma anche all’estero.

Ci teniamo a ricordare che la copertina del calendario AboutSorrento2022 è un’opera di un giovane e talentuoso artista, Pasquale Santovito.

Per partecipare, consultare il seguente link:

https://www.aboutsorrento.com/contest-about-sorrento-2022/