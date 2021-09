Al via la campagna tesseramento 2021 dell’Associazione “Insieme per Massa Lubrense”

L’associazione Insieme per Massa Lubrense comunica: «Insieme per guardare al futuro. Prende il via ufficialmente la campagna tesseramento 2021 dell’Associazione Insieme per Massa Lubrense, guidata dal presidente Tonino de Gregorio.

Non si tratta di pura e semplice politica, perché l’associazione non è e non sarà la cassa di risonanza del gruppo Consiliare di Insieme per Massa Lubrense.

È tutt’altro, cioè un “laboratorio” dove le forze libere e sane di Massa Lubrense, senza pregiudizio alcuno, potranno impegnarsi per il bene comune, per la politica, per il sociale e per la cultura. Fare politica non vuol dire soltanto sedere in Consiglio Comunale, ma interessarsi della “cosa pubblica”, di quanto serve al progresso della comunità.

Insieme per Massa Lubrense è una realtà viva, che opera attivamente per Massa Lubrense e non si ferma alla pura e semplice attività istituzionale, portata avanti in seno al Consiglio Comunale.

Bisogna tornare a parlare degli uomini e delle donne, non solo dei problemi. Pertanto è utile “guardare al futuro e fare esperienza del passato”.

Molto più complicato è costruire un’alternativa seria a quanti hanno fatto e fanno tuttora del male alla nostra comunità. Unirsi vuol dire ascoltarsi, avviare dibattiti e discussioni che possano contribuire ad una crescita degli amministratori politici del domani.

Chi vuole avvicinarsi ad una realtà fatta di ascolto e inclusione, dove Massa Lubrense è al centro della discussione, non deve avere dubbi: basta una telefonata oppure un messaggio ad uno dei tre numeri che si trovano sulle locandine della “campagna adesioni 2021”.

Chi vorrà, potrà ricevere tutte le informazioni utili ed entrare a far parte dell’associazione Insieme per Massa Lubrense. Non esitate, Insieme si può».