Al via il progetto “Lead Nature – Isola di Capri” la lotta al cambiamento climatico

Si tratta di un’iniziativa innovativa, che prevede l’ospitalità sull’isola per sei settimane di due volontarie che svolgeranno attività di sensibilizzazione, studio, approfondimento, e pubblicazione di quella che è la vera sfida nel nostro secolo: la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico – punto 13 dell’Agenda 2030 sottoscritta dall’ONU.

La partnership nasce a dicembre 2020, quando la dott.ssa Laura Orabona, delegata per AIESEC, propone ai Forum di aderire al progetto “Lead Nature” che volge attenzione alla questione ambientale e si impegna a combattere il problema attraverso la promozione di attività che sensibilizzino le comunità attraverso il contributo di volontari internazionali. Sin dalle prime fasi dell’iniziativa, le due Amministrazioni e i Forum hanno creduto fortemente nella sua realizzazione e, dopo tanti mesi di lavoro, il coinvolgimento di professionalità isolane, associazioni di categoria, privati e molti altri, ne lanciano con entusiasmo lo START.

il programma vede in primis le volontarie coinvolte nella creazione di un sondaggio da somministrare agli ospiti delle strutture ricettive per indagare la percezione esterna che si ha dell’Isola (la sua offerta turistica, il suo patrimonio culturale e naturale) e il grado di interesse nei confronti di un potenziale turismo alternativo. In tal senso, ci teniamo a ringraziare Federalberghi – Isola di Capri, che supporterà questa fase del progetto attraverso la rete delle strutture alberghiere.

Il progetto vedrà poi le volontarie impegnate nella creazione di un dossier che raccolga esempi virtuosi di turismo sostenibile e geo-turismo, valutando quelli potenzialmente applicabili alla realtà dell’isola. Il fine è quello di proporre un’offerta innovativa, che valorizzi il patrimonio naturalistico isolano attraverso una maggiore attenzione all’ambiente, e che possa essere occasione anche per una crescita economica che, in prospettiva, guardi al nostro futuro. Il dossier, in cui confluiranno le ricerche e i resoconti delle esperienze svolte nel periodo di permanenza a Capri, vuole rappresentare il primo mattone di un modo diverso di “costruire” turismo sul territorio isolano.