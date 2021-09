Al via i lavori di posa del nuovo cavo elettrico a Sorrento: limitazioni al transito sul corso. Prendono il via i lavori di posa del nuovo cavo elettrico lungo il corso Italia di Sorrento. Da lunedì prossimo sarà in azione una trivella che effettuerà lo scavo sotto il manto stradale tra il confine con Sant’Agnello e l’incrocio con via Marziale. Per consentire l’esecuzione degli interventi la circolazione sarà a senso unico alternato per tratti di 100 metri. I lavori, che, secondo il programma, termineranno entro il prossimo 8 ottobre, si svolgeranno solo di notte per avere il minore impatto possibile sulla viabilità della costiera sorrentina.

Pertanto, come prevede l’ordinanza del comandante della polizia municipale di Sorrento, il colonnello Rosa Russo, da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre 2021, dalle ore 21:30 di ciascun giorno e fino alle ore 7 del giorno successivo, nel tratto di strada compreso fra il confine con il Comune di Sant’Agnello e fino all’altezza dell’incrocio con via degli Aranci (lato Sottomonte) scatta il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia sulla direttrice Sant’Agnello – centro di Sorrento e l’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico. Sullo stesso tratto del corso Italia in questa fase è imposto ll limite massimo di velocità a 30 km/h.

Da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021, dalle ore 21:30 di ciascun giorno e fino alle ore 7 del giorno successivo, nel tratto compreso fra l’incrocio di Marano e fino all’incrocio con via Capasso, stabilito il restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia veicolare disponibile sul lato dei civici pari di corso Italia e l’istituzione del limite massimo di velocità a 20 km/h.

Infine, da lunedì 4 ottobre a venerdì 8 ottobre 2021, dalle ore 21:30 di ciascun giorno e fino alle ore 7 del giorno successivo, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Capasso e l’incrocio con via Marziale (lato stazione) è imposto il restringimento della carreggiata sul lato dei civici dispari, garantendo comunque una larghezza residuale libera sull’unica corsia di marcia non inferiore a 2,50 metri, l’istituzione del limite massimo di velocità a 20 km/h ed il divieto di sosta con rimozione coattiva di tutti i veicoli, nel tratto compreso fra l’incrocio con via De Curtis ed il civico 263 e nel tratto antistante i civici dal n° 202 al n° 208.