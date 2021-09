Al Comunale, A.C.D. Santa Maria la Carità – San Vito Positano 0-1. Buona la prima per i giallorossi

Al Comunale di Santa Maria la Carità, buona la prima di campionato per il San Vito Positano. I giallorossi battono i padroni di casa grazie a un goal di Emanuele Fiore, portando a casa una gran bella vittoria. Tra tante difficoltà i ragazzi non hanno mollato, lottando fino alla fine. Partita stregata invece per la compagine di Mister Durazzo che va più volte vicina al vantaggio ma che, nei minuti di recupero, vede gli avversari strappare il bottino pieno!