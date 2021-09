Agerola, trasporto scolastico per l’anno 2021-2022. Ecco come aderire

Il Comune di Agerola rende noto che: «Il servizio di trasporto scolastico sarà assicurato anche per l’anno scolastico 2021-2022. Considerata l’emergenza sanitaria ancora in atto, al fine di organizzare la ripartenza in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del virus, le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono tenute a fornire preventivamente l’adesione comunicando:

i dati personali dell’alunno

l’indirizzo di provenienza

la scuola e la classe

Per facilitare l’acquisizione delle adesioni si chiede di rispettare il termine del 10 settembre 2021 fornendo i dati richiesti al legale rappresentate della ditta incaricata del servizio chiamando al numero 3333257567».