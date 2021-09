Agerola, sciolte le riserve . Sarà sfida fra Tommaso Naclerio e Lello Di Capua ANTEPRIMA

Anteprima Positanonews Agerola, sciolte le riserve nella Svizzera della Campania sfida a due . Sarà sfida fra Tommaso Naclerio e Lello Di Capua . Il sindaco uscente Luca Mascolo ed il suo gruppo ha indicato Tommaso Naclerio come candidato sindaco, in realtà era quello indicato da almeno due anni dai rumors, Positanonews lo aveva scritto ben tre anni fa, ma non è stato un parto semplice , dopo le dimissioni del vice sindaco Andrea Buonocore vi sono state molte fibrillazioni, inaspettata quindi l’attesa per il nome a sindaco, ancora non ufficializzata peraltro , dall’altra parte l’avvocato cassazionista Lello Di Capua che proverà a compattare tutte le opposizioni e dissidenti a Mascolo per provare a vincere.

Domani in anteprima le prime indiscrezioni, sabato mattina si presenteranno le due liste . Al centro il turismo della città che si affaccia sulla Costiera amalfitana e cerca di guardare più a Positano ed Amalfi che a Castellammare di Stabia, orientata verso il golfo di Salerno anche se fa parte del Golfo di Napoli, il turismo dunque in primis, ma anche le condizioni socio economiche saranno al centro del dibattito di quella che si annuncia una infuocata campagna elettorale.