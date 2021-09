Agerola oggi scontri in piazza Naclerio Vs. Di Capua che porta il Ministro Garavaglia e Borrelli, i primi comizi dopo il Covid. Alle 20 nel Palazzetto dello Sport a Campora Di Capua porterà il Ministro per il turismo Garavaglia, che nel pomeriggio darà a Vico Equense per Peppe Aiello , ma anche il consigliere della Regione Campania per i Verdi Francesco Borrelli alle 15 “Parlerà di agricoltura”, precisa Di Capua ai cacciatori , insomma un consigliere vicino a De Luca , che dovrebbe essere vicino a Tommaso Naclerio, erede del sindaco Luca Mascolo, supporter di De Luca. Naclerio scenderà in piazza alle 20 a Bomerano.