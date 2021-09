Agerola modello in Europa con l’intervento di recupero dell’edificio della Colonia Montana

Il Comune di Agerola rende noto: «L’intervento di recupero dell’edificio della Colonia Montana, sede oggi del Campus Principe di Napoli, polo di alta formazione universitaria in materia gastronomica con la direzione scientifica dello chef tre stelle Michelin Heinz Beck, è stato individuato dalla Commissione Europea tra le buone pratiche amministrative dei paesi del’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa “EU in my Region”. Un riconoscimento straordinario che giunge in seguito alla scrupolosa selezione effettuata dalla Commissione Europea che ha certificato la bontà della nostra azione amministrativa.

Oggi il sindaco Luca Mascolo e l’assessore Regina Milo sono stati intervistati dai responsabili della comunicazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Campania ai quali hanno spiegato la visione che ha spinto a scommettere su un progetto che in pochi pensavano potesse essere realizzabile. Ed invece, ancora una volta con competenza, coraggio e caparbietà la sfida è stata vinta e sono state aperte nuove ed importanti prospettive di sviluppo, prima impensabili, per il territorio, in una dimensione internazionale

Nei prossimi mesi Agerola sarà teatro di un grande evento nel quale questa iniziativa verrà presentata ai media e alla stampa internazionale. Il modello Agerola, insomma, sbanca anche in Europa».