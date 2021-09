Agerola, inaugurazione del nuovo campo sportivo

Tutto pronto ad Agerola per l’inaugurazione di questa sera del nuovo campo sportivo in località San Lorenzo.

Un impianto, moderno e funzionale che andrà a sostituire il vecchio campo sportivo San Matteo teatro delle avventure della Juve Agerolina, la locale formazione di calcio che, nel corso della sua lunga storia, ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport in Campania.

Alla cerimonia, prevista alle ore 18.00, parteciperanno autorità civili, militari, religiose ed il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. A battezzare il nuovo campo in erba sintetica di ultima generazione, dotato di impianto di irrigazione automatizzato, di illuminazione notturna a led e di tanti altri comfort, anche l’ex calciatore del Napoli Faustinho Canè.

Il nuovo impianto è stato realizzato su un terreno di proprietà comunale. Dopo decenni di immobilismo con l’avvento dell’amministrazione Mascolo si sono rimesse in moto le procedure per la realizzazione dell’opera, grazie all’impegno del consigliere delegato allo sport l’ingegnere Salvatore Acampora, che ha dedicato il suo lavoro di tesi di laurea proprio a questa progettazione.

«Il campo sportivo è regolamentare ed omologato fino alla Lega Nazionale Dilettanti» dice il consigliere delegato allo sport Salvatore Acampora. L’obiettivo sarà quello ospitare i ritiri delle squadre professionistiche. «Sono diverse le squadre di Lega Pro – continua Acampora – che lo hanno già visionato e dal prossimo anno potrebbero scegliere Agerola come meta del ritiro precampionato».

Il progetto ha visto la luce nel 2012-2013 ed il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha finanziato il primo lotto per la realizzazione del campo in erba sintetica, dell’impianto di illuminazione, di una palazzina divisa di due piani, il seminterrato ancora allo stato grezzo, ed il piano terra con spogliatoi e i restanti servizi di campo. Il secondo lotto per il completamento del piano seminterrato, destinato ad ospitare un polo sociale, una piccola buvette ed uffici, è già stato progettato e finanziato. L’importo totale è di 3 milioni di euro. Anche il terzo lotto, che riguarda la realizzazione degli spalti, gode già della progettazione esecutiva e la richiesta dei fondi, il Bando Sport e Periferia 2020, è già in fase avanzata. Risorse che ammontano a 450.000 euro che si aggiungono ai 470.000 euro stanziati dal Comune di Agerola.

«Un altro grande traguardo raggiunto da quest’amministrazione nel corso dei dieci anni di intenso, serio e concreto impegno per il bene e lo sviluppo di Agerola. Non è stato facile, ma con la nostra determinazione siamo riusciti a portare a termine un’opera tanto attesa ad Agerola. Questo impianto sarà la casa, moderna e funzionale, di tutti quelli che amano lo sport ed il calcio in generale» ha aggiunto il sindaco Luca Mascolo.