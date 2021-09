Agerola, il nuovo impianto calcistico si avvia a diventare uno stadio a tutti gli effetti

Il Comune di Agerola rende noto: «Sono passati pochi giorni dall’inaugurazione del terreno di gioco del nuovo impianto calcistico realizzato ex novo in Via San Lorenzo e c’è un un’altra buona notizia per i tifosi e gli appassionati di calcio. A breve partiranno le procedure di affidamento per la realizzazione degli spalti e dei servizi per il pubblico così da farne uno stadio a tutti gli effetti, grazie al finanziamento di € 925.001,42 euro coperto in parte dal Fondo Sport e Periferie la cui graduatoria è stata pubblicata il 14 settembre. L’impianto moderno e funzionale, che tanta approvazione ha suscitato fin dal momento del taglio del nastro del sindaco Luca Mascolo, sarà quindi presto completato e potrà ospitare eventi sportivi di livello garantendo massimo comfort e massima efficienza».