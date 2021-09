Agerola è finalmente covid free, guarito l’ultimo cittadino positivo.

Agerola. E’ guarito l’ultimo cittadino che risultava ancora positivo al Covid-19 e finalmente la città è priva di contagi.

A comunicarlo è il comune con un post sulla propria pagina Facebook:

«Abbiamo attraversato mesi bui. Mesi di restrizioni, di paure, di incertezze. Mesi nei quali la comunità agerolese ha dimostrato ancora una volta di saper affrontare le difficoltà compattandosi intorno all’idea che o ci si salva tutti insieme oppure nessuno si salva.

Oggi, a poco più di un anno di distanza, possiamo dirlo nuovamente: Agerola è un Comune #CovidFree. Abbiamo lottato tanto per raggiungere questo traguardo e non è stato facile. E’ un risultato che premia gli sforzi di tutti quelli che, medici, infermieri, volontari della Misericordia, forze dell’ordine, dipendenti comunali, cittadini, in questi mesi così difficili si sono adoperati affinché tutto andasse per il meglio.

Questo luogo magico ha sempre coltivato, anche nei momenti più bui, la certezza di tornare presto ad essere una terra lucente, faro di accoglienza pronta ad ospitare tutti quelli che vogliono godere dell’aria pura, dei panorami mozzafiato, dei sentieri che fanno invidia al mondo, delle bontà del ricco paniere eno-gastronomico».