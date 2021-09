Agerola, clamoroso rischio esclusione della lista di Di Capua

Elezioni comunali ad Agerola ( Napoli ) . Il colpo di scena questa mattina a Gragnano, commissione competente per territorio in Campania, si rischia l’esclusione della lista di Di Capua per possibili errori formali , ad Agerola sono due le liste dei candidati alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Due le liste depositate ad Agerola che vedono scontrarsi Tommaso Naclerio e Lello Di Capua.

Agerola nel Cuore – Lello Di Capua sindaco

– Naclerio Lucia

– Mascolo Assunta

– Cuomo Tiziana

– Buonocore Giovanna

– Imperati Luca

– Naclerio Pasquale

– Villani Nicola

– Fontanella Arturo

– Medaglia Marco

– Cuomo Massimiliano

– Castellano Attilio

– Naclerio Vincenzo

Nuovamente Agerola – Tommaso Naclerio sindaco

– Mascolo Luca

– Fusco Filomena

– Acampora Santina

– Mandara Giuseppina

– Milo Regina

– Acampora Salvatore

– Buonocore Pasquale

– Fusco Maurizio, detto Cierro

– Imperato Giuseppe

– Montagnaro Gianluigi

– Ruocco Matteo

– Vespoli Marco