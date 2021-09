Agerola, assist di Andrea Buonocore, ex vice di Mascolo, a Marco Medaglia candidato con Di Capua “Creazione di aule scuole”. Entra nel vivo la campagna elettorale nella Svizzera della Campania, l’ex vice sindaco di Luca Mascolo ha deciso di appoggiare direttamente la compagine avversaria e lo ha fatto apertamente con un post sul social network facebook ha riproposto l’idea di Marco Medeglia, cugino di Buonocore stesso, candidato nella lista di Di Capua

Nell’intervento di presentazione ho dichiarato che mi piacerebbe occuparmi di studenti, cultura, associazionismo e vita attiva.

Mi sembra giusto lanciare come prima proposta la creazione di aule studio sul territorio, che siano luogo di incontro, scambio, socializzazione e crescita culturale: presupposto indispensabile per un’Agerola capace di confrontarsi

Quindi Buonocore si è messo chiaramente contro alla sua ex lista, guidata dal suo ex compagno di Giunta Tommaso Naclerio, con candidato consigliere lo stesso sindaco Luca Mascolo . Non è l’unico a sostenere Di Capua , anche il comandante della polizia municipale di Ravello De Stefano ha partecipato alla presentazione della lista di Di Capua, la battaglia elettorale sulla cittadina che si affaccia sulla Costiera amalfitana è aperta e per nulla scontata